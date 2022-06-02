升息利空漸鈍化 投顧：下週拚萬七有望

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（中央社記者江明晏台北2日電）端午節前市場觀望，台股今天下跌122.52點，收16552.57點，投顧認為，台股觸季線壓力拉回，但升息利空鈍化，下週攻「萬七」有望，但接近Fed於15日拍板升息前夕恐震盪。

台股今天開低震盪，適逢端午長週末前觀望氣氛濃，加上逼近季線壓力，指數失守16600點關卡與5日線，週線連3紅。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股近兩日震盪，除了擔憂端午節連假期間的不確定因素，主要是指數來到16800點附近季線壓力區，逢壓拉回意味較濃，但今天賣壓不重，16500點有撐，顯示美國聯準會（Fed）升息利空慢慢鈍化。

黃國偉表示，通膨已達到高點，未來可能不會有太過出乎意料的數據出爐，不過，接下來市場面對聯準會利率往上拉高、緩和通膨，另一方面就要面對消費壓抑、經濟成長趨緩的問題，除了決策者必須仔細拿捏升息工具，在通膨和經濟兩者取得平衡，未來投資人也必須小心股市波動，而股市的震盪可能會取決於市場心理戰，易有超漲或超跌現象發生。

展望下週，他說，由於6月15日美國聯準會會議將出爐，雖然應該會一如市場預期、將升息2碼，但隨著時序推進，股市難免震盪，不排除下週先攻上萬七關卡後整理，近期台股各類股輪動快速，缺乏主流股出頭，外資也還沒真正歸隊，預料6月中旬以後，市場不確定因素才會下降。（編輯：張均懋）1110602