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外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億
首頁 / 產經

5月外匯存底終止連2降 台灣排名續居第4

2022/6/6 18:18（6/6 18:30 更新）
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央行6日公布5月底台灣外匯存底金額為5488.54億美元。（中央社檔案照片）
央行6日公布5月底台灣外匯存底金額為5488.54億美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）央行今天公布5月底台灣外匯存底金額為5488.54億美元，較4月底增加37.93億美元，終止連2月下降；若與主要國家外匯存底金額相較，台灣續居第4名，靠著投資收益入袋加持，將印度甩在後頭。

台灣5月外匯存底月增37.93億美元，增幅相對顯著。央行外匯局局長蔡烱民點出2原因，一是5月外匯存底投資運用收益進帳成果較豐碩，二是外匯存底持有的貨幣對美元多呈升值，折算成美元後，金額也增加較多。

與主要國家外匯存底金額相比，中國外匯存底高達3.1兆美元、穩居冠軍，日本1.2兆美元居次，瑞士9534億美元、排名第3，台灣續居第4，第5名則是印度。

不過5月新台幣匯率劇烈震盪，呈現先貶後升，盤勢也不難發現央行進場調節的跡象；媒體詢問，央行5月進場調節匯市，是否對於外匯存底金額增減造成影響。

「5月匯率波動很大」，蔡烱民坦言，新台幣匯率在5月上旬「貶值壓力大一些」，下旬國際匯市出現反轉，升值力量抬頭；在這期間，央行秉持一貫原則，當市場波動較大、不論升值或貶值，只要市場機能受到影響，便會進場調節，整個月調節之後，淨買賣匯金額並不大，對外匯存底變動影響有限。

蔡烱民進一步剖析新台幣匯率5月波動較大的原因，他指出，市場原本預期美國聯準會將鷹派升息，年底利率水準上看2.5%甚至2.75%，造成5月上旬美元強勢、各國貨幣競貶。

5月中下旬市場氛圍慢慢改變，蔡烱民表示，市場認為美國通膨似乎已到高峰，考量經濟前景存在疑慮加上通膨趨緩等因素，聯準會或許「不再那麼鷹」；市場預期轉變之下，美國公債殖利率往下掉、股市也出現反彈，帶動資金回流新興市場，多國貨幣出現反彈，新台幣也是其一。

央行今天同步公布5月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6290億美元，約當外匯存底115%。

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台美1日宣布啟動21世紀貿易倡議，其中在非市場貿易作法和政策上，可能牽涉央行調節匯率的議題，央行是否將加入談判。蔡烱民表示，台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月底在美國華府舉行。

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是由經貿部門、政委鄧振中主導，他不便回應。

但以美國定期發布的匯率報告為例，蔡烱民表示，台灣與美國財政部溝通管道長久以來都很暢通且密切，美方也了解對於小型經濟體而言，必要時干預外匯市場是政策一部分，雙方溝通上並無問題。（編輯：張均懋）1110606

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