台股失守短期均線 盤中跌幅漸收斂

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美股4大指數重挫，台股早盤一度大跌逾200點，盤中跌幅漸收斂，下跌約150點，仍失守短期均線，月線有撐。法人指出，市場憂慮美國聯準會是否加速升息腳步，台股短線走勢震盪，多空表態仍需量能支撐。

美國將公布5月消費者物價指數（CPI），市場對通膨疑慮增加，美股4大指數重挫，台股今天早盤開低震盪，最低來到16403.33點，下挫218.01點，盤中跌幅漸收斂，仍失守5日線約16574點和10日線約16578點短期均線，月線約16311點有撐。

10點45分左右，加權股價指數來到16469.62點，下跌151.72點，跌幅0.91%，成交值仍萎縮來到新台幣953.9億元。盤中電子股跌1.06%，金融下挫0.46%，航運股下跌1.68%，航運成交比重近14%，電子成交比重52%。

主要電子權值股台積電盤中跌幅1.85%，鴻海游走平盤下，聯發科、台達電翻紅小漲，日月光投控拚平盤，ABF載板三雄欣興、南電、景碩盤中弱勢。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股今天下挫，主要是反映美股4大指數挫跌電子股和大型股領跌，半導體族群賣壓浮現。

林漢偉分析，全球主要國家包括澳洲、印度央行陸續升息2碼，歐洲中央銀行（ECB）也公布7月起結束歷時約7年的「資產購買計畫」，也暗示7月和9月升息；且10年期美國公債殖利率攀高至3%以上，這使得市場開始憂慮美國聯準會（Fed）是否跟進加速升息腳步、9月升息規模擴大，牽動國際股市震盪。

展望台股後市，林漢偉指出，今天晚間美國將公布5月CPI指數，下週美國Fed將召開利率決策會議，台股短線走勢震盪，多空表態仍需量能支撐。（編輯：楊蘭軒）1110610