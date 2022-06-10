富邦產跟進 13日起暫停海外突發疾病醫療險

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（中央社記者謝方娪台北10日電）疫後旅遊即將重啟，產險業被Omicron高傳染力嚇到，紛紛下架海外突發疾病醫療保障，就怕再步防疫險後塵。目前旺旺友聯產、國泰產、新安東京海上產、和泰產、富邦產，均已陸續喊停。

各國邊境陸續開放，出國旅遊討論熱度高，不過產險業聞風連忙下架旅平險附加海外突發疾病醫療費用相關保障；業者說，因現行相關保障並未將法定傳染病列為除外責任，恐成防疫險第二，有防疫保單慘賠經驗在前，業界現在已是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。

富邦產險今天表示，自6月13日下午5時30分起，因考量風險承擔因素，公司將暫停受理海外保障相關專案與短期海外突發疾病健康保險。

國泰世紀產險近日已通知保經代通路，10日下午5時30分起停止受理海外突發疾病相關商品；新安東京海上產險則在6月9日起，暫停受理海外突發疾病住院醫療費用保險金投保服務。

和泰產險也停售海外突發疾病醫療相關保障，旺旺友聯產險早在5月初已先下架旅平險附加的海外突發疾病醫療保障，但仍有提供意外事故保障等。

目前業界下架的主要是承保海外突發疾病醫療項目，換言之，民眾出國若有突發疾病需要住院醫療，將需自行負擔醫療費用。

產險業者說，目前盛行的Omicron病毒具極高傳染力，雖症狀多數輕微、卻容易傳染，若海外突發疾病保障無法將法定傳染病列為除外責任，在COVID-19完全絕跡前，恐沒有業者敢再賣。（編輯：趙蔚蘭）1110610