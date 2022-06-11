市場聚焦央行升息議題 台股紡織三雄下週股東會

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（中央社記者賴言曦台北11日電）美股5月消費者物價指數（CPI）創40年來新高，恐引來進一步貨幣緊縮疑慮，美股四大指數重挫收黑；中央銀行第2季理監事會議將於16日登場，市場關注升息動向；台股紡織三雄股東會下週舉行。

美國10日公布5月CPI，較去年同期上升8.6%，創40年以來新高，比3月時的8.5%升幅更大，顯示通膨沒有緩解跡象，預料美國聯準會（Fed）即將於下週召開的6月利率決策會議，將持續鷹派升息態度，以緩解通膨。

對於通膨數據超過預期、Fed恐將持續升息的疑慮，導致美股10日持續重挫；道瓊工業指數終場下跌880.00點，或2.73%，收在31392.79點；標準普爾500指數下跌116.96點，或2.91%，收在3900.86點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌414.21點，或3.52%，收在11340.02點；費城半導體指數下跌105.814點，或3.60%，收在2831.976點。

而台股10日弱勢震盪整理，終場收在16460.12點，下跌161.22點，成交值萎縮至不到新台幣2000億元，連2天明顯量縮；本週指數下跌92.45點，週線終結連3紅。

三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超183.34億元。自營商買超11.73億元，投信賣超9.54億元，外資及陸資賣超185.53億元。

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展望下週台股上市櫃公司動向，下週紡織三雄聚陽、儒鴻、廣越將輪番召開股東會，電子族群方面的股東會則由世界先進、台達電、英業達、和碩、廣達、緯創、友答、新興陸續舉行；另外，鋼鐵產業指標龍頭中鋼股東會也將在下週登場。

法人認為，市場受到信心面及資金面影響，美股現今仍處在震盪格局，預料台股短線將持續震盪整理、反覆打底，操作方面建議聚焦基本面，以審慎態度投資為宜。（編輯：郭無患）1110611