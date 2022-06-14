SOGO百貨黃晴雯：期盼第4季迎解封商機 拓點評估中

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（中央社記者曾智怡台北14日電）遠東SOGO百貨今天舉行股東常會，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，目前看來台灣有望9月解封，而第4季一向是百貨業重中之重，均有望挹注第4季業績成長動能；另外，將持續拓點計畫，新竹以北是重點區，目前有3案正在評估當中。

遠東SOGO百貨今天舉行股東常會，通過每股發放1.21元現金股利；儘管受去年疫情三級警戒衝擊，去年全年營收創新高達新台幣412億元，稅前淨利14.6億元、成長20.7%。

去年5月中旬起至7月26日，台灣進入疫情三級警戒，全國百貨業第2、3季業績出現負成長。SOGO透過新聞稿表示，相較於109年度疫情所帶動的宅商機業種如家電、家用、按摩椅、超市等銷量均已大幅成長，除超市業績持續攀高成長2.1%外，其他部分去年維持持平。

不過，國際精品在禁止出國及品牌持續調漲售價雙重因素影響下，成長率高達24%；而男女服飾用品，受到原物料價格上漲，生產供應鍊失序，以及疫情下社交活動減少，消費者降低購買意願等不利因素影響，業績受挫；男女裝業種分別衰退10.5%及12.5%。

文教類營業額較前一年度衰退27%，則因誠品書店於109年8月底撤出中壢店，110年9月底撤出忠孝店緣故。

展望下半年營運，黃晴雯表示，目前看來台灣有望於9月解封，而第4季一向是百貨業重中之重，週年慶加上明年春節在1月下旬，均有望挹注第4季業績成長動能。

不過，黃晴雯提到，若台灣國境開放，精品業勢必受到影響，部分回到旅遊市場，民眾可支配所得也會調整；儘管潛藏挑戰因素，她認為，只要是一開放性、流動性社會，經濟活動、資金投資增加，有助就業、加薪等，最終都會反映到消費上。

面對後疫情時代，SOGO表示，持續擴大消費者所重視的生活家居，及健康、運動、休閒等相關業種商品及品牌；同時積極發展數位行銷策略，提升自營電商購物、無接觸銷售服務及美食外送服務，以及各店賣場的環境改造、強化商品力，引進調整新品牌552櫃，有助於今年業績成長。

去年10月7日起政府為振興消費，發放5000元五倍券，SOGO表示，帶動第4季業績成長，至110年12月31日止結算，全台7店合計收到9.7億元；受益業種前3名為家電用品，化妝品，運動。

中國營運部分，去年5月31日結束虧損店重慶大都會店，並加速改善上海徐匯店、重慶江北店的營收，可望增加獲利；且計畫明年第4季新型態購物中心重慶隆鑫店將開幕，有助未來中國大陸地區營運拓展及業績成長。

黃晴雯表示，重慶龍鑫店總面積8.1萬坪，其中百貨約2.66萬坪，購物中心則是5.5萬坪，此店是遠東集團在中國大陸首家百貨結合購物中心商場。

遠東SOGO稅前後淨利、每股盈餘、股東權益報酬率均連續4年成長；其中EPS達1.4元、年增長逾9.37%倍，稅後盈餘成長9.53%。（編輯：潘羿菁）1110614