嘉泥：旅宿業前景看好 能源成本是挑戰

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嘉新水泥董事長張剛綸14日針對嘉泥在日本轉投資的飯店事業部分表示，日本社會對於與COVID-19疫情共存逐漸適應，日本國內旅遊在5月初也開始復甦，且日幣近期經歷大幅度貶值，為日本觀光帶來有利因素，總體而言，嘉泥對日本下半年的觀光前景保持樂觀。中央社記者吳家昇攝 111年6月14日

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（中央社記者賴言曦台北14日電）嘉新水泥今天召開股東會，董事長張剛綸表示，隨著日本政府逐漸對COVID-19疫情保持開放態度、日幣貶值，看好飯店旅宿業後市；但目前能源價格持續上漲，讓相關成本成為飯店經營者要面對的挑戰。

張剛綸是嘉泥第三代，他在2013年接班成為嘉泥董事長後，與表妹、執行長王立心積極轉型，讓嘉泥除了水泥本業外，旗下轉投資的旅宿業也成為嘉泥營運成長的動能。

張剛綸在受訪時，針對媒體問他給自己「打幾分」，他表示「只能說我們盡力在做」，雖然希望飯店可以有良好績效可以表現給大家看，但因為COVID-19疫情等衝擊，對於打分數「只能說有努力」，不敢給自己很高的分數。

談到旅宿業投資，張剛綸表示，嘉泥自行經營的日本沖繩飯店Hotel Collective自5月起隨日本旅遊業復甦而成長，住房率平均達5成，最高突破8成，打破去年因疫情帶來的窘境，「今年明顯變好」，且隨著署假旅遊旺季到來，預估後市「應該是會越來越好」。

近期日圓貶至24年新低，王立心說明，嘉泥在日本投資的飯店大多「收日幣、花日幣」；如果是在製作財報需要合併以新台幣計算，的確會有一些匯差損失。在營運方面，會盡量在日本當地進行採購，因此營運不受日幣貶值影響。

至於在義大利持股40%的A Roma飯店部分，張剛綸指出，歐洲旅遊業已全面復甦，住房率達7至8成；但俄烏戰爭拉高歐洲天然氣價格，近期漲幅約達過去的3倍，讓能源成本成為經營飯店的挑戰。

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至於即將在2025年開幕的InterContinental OkinawaChura SUN Resort，張剛綸表示，預計年底前完成全部設計、明年發包，不過近期原物料上漲，需要密切關注原料波動情況，不能冒然發包。

嘉泥旗下品牌「人之初產後護理之家」方面，王立心表示，接下來會朝北、中、南拓點的方向前進；中國大陸部分，北京、上海等一線城市商機已飽和，未來會朝二線城市布局，目前揚州、蘇州分別有試營運點，但因COVID-19疫情封城影響，營運成效仍有待評估，仍看好後續商機。（編輯：張良知）1110614