陽明1.1萬TEU級新船6/22交付 投入美西航線

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（中央社記者賴言曦台北14日電）陽明海運向正榮汽船株式會社租入、委交今治造船株式會社打造的1.1萬TEU（20呎櫃）貨櫃輪「穩明輪」今天完成命名儀式，預計6月22日竣工交付，將投入越太平洋航線，往返香港、西雅圖等地。

陽明發布新聞稿表示，為因應中長期營運發展，陽明透過與專業船東合作方式，布建14艘1.1萬TEU級貨櫃輪，穩明輪（YM Tranquility）是第11艘交付的新船。

陽明指出，穩明輪可裝載1萬1860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節。

陽明表示，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式（twin-island）設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化，更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短的設計特性，將加速碼頭靠泊效率，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

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陽明表示，此系列貨櫃輪目前已有10艘新船完成交付，於陽明船隊中營運，有利於加速船隊船齡年輕化，也達到節能省油及降低單位成本的綜效，同時透過船隊船型優化，有利於多元化營運船隊發展。

為因應太平洋線即將進入傳統旺季，陽明表示，穩明輪交付後，將投入越太平洋航線（PN3）服務，依序停靠香港、廣東鹽田、上海、釜山、溫哥華、西雅圖、釜山、高雄、香港，有助最大化艙位利用及滿足客戶需求，提升陽明海運整體營運競爭力。（編輯：張良知）1110614