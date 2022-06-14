疫情衝擊實體通路 士紙面膜等品牌強化電商布局

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（中央社記者賴言曦台北14日電）士林紙業今天表示，旗下面膜、濕紙巾兩大品牌的實體通路受COVID-19疫情影響，業績大幅衰退，明年將朝加強電子商務轉型的方向布局。

士紙2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣0.32元，終結連13年虧損，但因需撥補先前累積虧損，今天股東會決議不配發股利。

談到旗下旅宿業發展規劃，士紙表示，由原士紙員工宿舍大樓改建的陽光士林珮柏旅館，客房數共56間，去年第4季轉型為防疫旅館；不過為了提前布局疫後旅宿商機，陽光士林珮柏旅館部分客房從今年4月開始進行內裝及結構升級，預計7月下旬完成，也同步規劃餐飲事業對外營運。

士紙表示，旗下面膜、濕紙巾兩大品牌方面，會持續發展創新、高產值且符合市場需求的產品，除了維持實體通路外，也會進一步加強電商銷售。

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士紙總經理蔡丞哲接受中央社記者詢問時補充，「氧顏森活」面膜今年4月已上架中國大陸電商天貓國際旗艦店，由於還在推廣期，目前每月營業額約人民幣5萬元（約新台幣22萬元），期待接下來的618購物節等檔期，能為品牌挹注買氣。

另外，隸屬於萬海集團的士紙手上還持有萬海航運股票3.3萬張；萬海股東會日前通過每股配發10.5元現金股利及1.5元股票股利，士紙可獲得約3.46億元現金股利及4950張萬海股票，預計在第3季入帳認列。（編輯：張良知）1110614