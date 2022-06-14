國產署今年首批光電標租5宗標脫 20年商機上看3億元

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部國產署今年首批太陽光電標租案共推出6宗標的，根據今天開標結果，彰化田中鎮、雲林林內鄉、高雄燕巢區、台南官田區和屏東南州鄉等5宗標脫，合計面積約2.72公頃，租期20年，商機上看新台幣約3億元。

配合政府再生能源發展政策，國產署推動太陽光電設備設置，今年首批標租案共有6案，面積落在約0.2公頃至1.5公頃間。

其中，高雄市燕巢區標的面積達1.5公頃，使用分區及使用地類別為特定專用區特定目的事業用地，日照充足、面積大，業者得標後無需變更使用，這次也順利標脫，投標設備裝置容量達1731.6峰瓩（kWp）、回饋金比率15.11%。

檢視其他標脫標的，彰化縣田中鎮標的面積約0.3公頃，投標設備裝置容量416峰瓩，回饋金比率18.95%；雲林縣林內鄉案面積約0.4公頃，裝置容量498峰瓩，回饋金比率同樣是18.95%。

台南市官田區標的約0.3公頃，投標設備裝置容量378峰瓩，回饋金比率17.95%；屏東縣南州鄉標的約0.2公頃，裝置容量287峰瓩，回饋金比率10.88%。

針對唯一未標脫的新竹市內湖段案，國產署官員說明，這次無人投標原因可能與該地的方整度較低有關。

國產署指出，為達成中央政府太陽光電累積裝置容量20GW總體目標，將繼續盤點適宜國有土地，辦理標租公告，逐步實現台灣能源轉型、促進能源多元化及達成環境永續、經濟發展的政策願景。（編輯：趙蔚蘭）1110614