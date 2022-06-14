銀行衝刺高資產財管 公會擬5大守則強化防弊風控

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（中央社記者謝方娪台北14日電）目前有7家銀行開辦財管2.0，搶攻億級富豪商機，銀行公會近日已提報銀行高資產客戶財管業務自律規範至金管會，研議5大面向強化法遵、防弊並加強風控，另有2面向仍在研議中。

金管會2020年推出財管2.0，開放銀行申辦億級高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分兩批次、核准共7家銀行開辦財管2.0，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行，截至目前尚無其他銀行遞件申請。

考量高資產業務客戶關係、涉及金額及商品服務複雜程度較高，金管會要求銀行公會訂定「銀行高資產客戶財管業務實務參考守則」，銀行公會今年6月初提報5大面向至金管會，目前金管會正審視中。

第一，規範從業人員道德操守、專業精神及利益衝突防範，最主要是要求銀行針對辦理高資產客戶財管業務的從業人員行為風險，建立管理框架及設立利益衝突防範機制、建立內部管理程序和相關監控機制，以及內外部申訴管道等。

第二，提升整體法遵效能，包含針對高資產客戶資格審查、新商品上架前審查、商品銷售等相關面向，彙整可參考的法令規章讓銀行遵循。

第三，針對客戶關係管理提出實務建議，包含KYC（認識你的客戶）程序、投資適配性和投資組合管理、行銷控管、商品說明和風險揭露，以及客訴處理、公平待客原則及資料保密等。

第四，考量高資產財管業務涉及金額龐大，自律規範也針對洗錢和資恐風險提出管控建議，包括針對相關業務洗錢資恐治理、客戶盡職調查、較高風險客戶辨識及持續性監控、可疑交易申報、稅務洗錢風險防制等。

第五面向是針對詐欺風險進行控管，最主要是針對高資產客戶在財管業務所可能發生的詐欺風險型態辨識及事前預防機制提出實務建議。

金管會銀行局副局長童政彰表示，目前銀行公會已提報5大面向至金管會，另數位金融服務內控和防弊措施、行外收件服務2大面向，銀行公會仍在研擬中。（編輯：張均懋）1110614