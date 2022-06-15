等待聯準會貨幣政策會議結果 美股大多下挫

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開為期兩天貨幣政策會議，在投資人等待會議結果之際，美股今天收盤大多下挫，昨天確定墜入熊市的標普500指數進一步下滑。

因核心生產者物價指數（PPI）增幅小於預期，讓投資人鬆了口氣，華爾街股市主要指數今天開盤走高。美國10日公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升8.6%，創下40年來最大漲幅。

道瓊工業指數下滑151.91點或0.5%，以30364.83點作收。

標準普爾指數下挫14.15點或0.38%，收在3735.48點。

科技股那斯達克指數小漲19.12點或0.18%，收10828.35點。

費城半導體指數上揚16.886點或0.63%，收2689.890點。

投資人目光聚焦聯準會貨幣政策會議聲明，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會議後記者會的發言，以從中獲取重要資訊，包括美國貨幣決策官員對通貨膨脹的看法，以及對聯邦基金利率目標的長期預測。（譯者：陳政一）1110615