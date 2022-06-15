中經院王健全：全球經濟今年應不會停滯性通膨

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）中華經濟研究院副院長王健全表示，央行首要任務是控制通膨和穩定物價。他預期，除非俄羅斯在戰爭反擊、反制裁或發動核子戰爭，今年全球經濟應該不會產生停滯性通膨的危機。

資策會產業情報研究所（MIC）今天起舉行「35th MIC FORUM Spring韌力」線上研討會，王健全受邀分享大通膨時代下全球總體經濟趨勢。

王健全表示，全球主要國家除了日本以外，大部分進入升息循環，對新興國家不利，通膨壓力大；美元升息對美元負債國家壓力高，代表債務增加；此外，美元升息帶動資金回流到美國，使得新興國家和美元負債國家資金外流，經濟受衝擊。

觀察各國中央銀行角色，王健全指出，央行首要任務是控制通貨膨脹和穩定物價，再者是貨幣政策持續性；當然經濟成長也是觀察重點，但不是央行的主要任務，若通膨高漲，央行要透過升息因應。

美元升息對電子權值股也有影響，王健全以晶圓代工龍頭台積電為例，若沒有風險的10年期美國公債殖利率表現、比投資台積電還要高，包括全球主權基金、退休基金或勞退基金等，就會逐漸回流到美國購買10年期公債，這也是台積電近期股價明顯下修原因之一。

市場關注今年全球經濟是否產生停滯性通膨危機，王健全預期，除非俄羅斯在對烏克蘭戰爭期間反擊、反制裁或是發動核子戰爭，否則今年全球經濟應該不會產生停滯性通膨的危機。

對於是否會產生第3次金融風暴，王健全指出，俄羅斯目前每月償債驚險過關，貨幣盧布回流至俄羅斯央行，代表市面上盧布流通數量越來越少，利息相對升高至20%。

他分析，除非俄羅斯捍衛盧布失守、產生流動性問題，償債出現狀況，就會拖累歐洲銀行團，債務缺口擴大影響至歐洲銀行或牽動全球經濟，目前看來俄羅斯償債還沒有太大問題。（編輯：張良知）1110615