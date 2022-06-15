報稅季倒數2週截止 仍有23%民眾未完成申報

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（中央社記者張璦台北15日電）報稅季只剩下半個月時間，南區國稅局今天指出，截至14日止，綜合所得稅已完成結算申報件數約500萬件，大約23%民眾尚未完成申報，疫情依舊嚴峻之際，呼籲民眾多利用手機網路報稅，把握時間完稅。

因疫情影響，110年度綜所稅結算申報期限展延至6月30日，距結算申報截止日僅剩2週；財政部南區國稅局今天召開例行記者會表示，截至14日止，全國約有77%民眾已完成申報、約500萬件，也就是說，仍有23%民眾、150萬件未完成申報。

南區國稅局指出，各地區國稅局比照往年，在申報期最後5天上班日中午不休息，即6月24日、6月27日至30日，加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止當日6月30日並延長收件時間至晚間7時。

南區國稅局指出，採用網路申報者，只要將申報資料在6月30日晚間12時以前上傳成功，就算如期申報，如有需要繳交證明文件的民眾，應於7月11日前送寄戶籍所在地國稅局，或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收。

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南區國稅局進一步說明，今年手機報稅2.0功能大升級，擴大使用範圍 ，可增、刪扶養親屬或修改所得及扣除額資料等，並新增行動支付及電子支付帳戶的繳稅方式，全程無需使用讀卡機，更不用到國稅局臨櫃申請查詢碼，只要依序完成手機報稅5步驟，免出門、免安裝APP，即可輕鬆完成申報。

此外，南區國稅局指出，只要是設籍南區國稅局轄區的納稅義務人，在綜所稅結算申報期間，自行以手機報稅、網路報稅或稅額試算採線上回復確認完成報稅者，即可參加抽獎活動。（編輯：林興盟）1110615