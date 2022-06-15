童子賢：台灣綠電供應不足 對在地廠商是挑戰

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（中央社記者吳家豪台北15日電）代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，和碩配合客戶達成ESG目標，在中國製造智慧手機已經100%使用綠電，但台灣綠電供應量不足，對在地廠商是挑戰。

童子賢下午出席「智慧ESG（環境、社會、公司治理）新商機」論壇的圓桌座談表示，隨著科技發展與效率精進，社會除了追求溫飽外，也要追求質感，而質感來自民眾本身能力和參與公共事務的決心。

他將台灣社會比喻成公寓大樓，如果有幾戶不繳管理費，日積月累造成社區收入不足，可能發生警衛打瞌睡、電梯沒錢維修、垃圾放太久沒人處理等問題；如果不想坐電梯摔下去、垃圾堆著發臭，就應該要繳適當的管理費。

童子賢強調，一個健全社會應該有健全制度，社會有很多陽光照不到的角落，很多人在暗處哭泣。例如現在很多人不婚或晚婚，只飼養貓狗，但台灣社會對飼養態度過於輕率，容易衍生棄養問題。

童子賢表示，和碩做代工生意，營業額夠大，雖然獲利比重較低，但是會接觸各種廠商，設法促使上下游廠商一起合作，藉由和碩影響力推廣ESG。即使大環境不佳，也該思考如何打造更安全、更善良、更好的地球村，並付諸行動。

他也提到，節能減碳要完全準確量化很困難，目前ESG發展只在小學階段，未來成長機會很大，會有新科技被開發、新方法被提出，新的有效解決方案可能超出今天想像。

童子賢透露，和碩在中國製造的智慧手機已經100%用綠電生產，客戶洽談訂單就開出條件，要100%使用綠電，因此和碩在中國尋求綠電供應商，雖然比一般電費更貴，不過客戶用品牌力量引導產業達成ESG目標，和碩很樂意配合。

童子賢觀察，中國很多大城市使用煤炭發電，霧霾很嚴重，可是中國綠能布局也比台灣早很多，因此供應量較多。「在台灣只要台積電要買綠能，其他人大概都沒得買，因為供應量不足，這對在地廠商是挑戰。」

不過，童子賢也認為，只要有市場就有推力，業界會想盡辦法生產綠電，這樣的循環也許會帶動很多商機。（編輯：張良知）1110615