亞太電、遠傳合併案 持異議小股東撤告

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（中央社記者江明晏台北16日電）遠傳與亞太電信合併案已經股東臨時會通過，但有小股東表達異議並提告，亞太電今天表示，葉姓股東在亞太電積極說明相關資訊後理解而撤告，僅保留異議股東收買請求權。

亞太電信今天發布新聞稿表示，為整合資源及增加競爭力，於今年2月25日董事會通過與遠傳電信合併，並發布相關重訊、股東臨時會開會通知書檢附相關文件、股東臨時會現場口頭說明等資訊。

亞太電信指出，葉姓股東在亞太電積極說明相關資訊後理解而撤告，僅保留異議股東收買請求權。

同時，研究英美法及講授企業併購法具經驗的政大教授方嘉麟，曾對亞太電合併案提出數點建議。

對此，亞太電說明，針對遠傳及鴻海之間與亞太電有關的股權協議，遠傳、鴻海及亞太電均已依法就各自相關部份進行公告，包括「109年9月4日遠傳參與亞太電私募，以每股10元取得亞太電5億股；遠傳與鴻海簽立股份交換合約，預計由遠傳暫定發行普通股8184萬2616股交換鴻海精密持有的亞太電信股份5億2752萬4409股」。

亞太電於110年9月10日收足私募股款50億元，111年2月25日配合亞太電與遠傳簽訂合併契約，遠傳及鴻海簽署的換股協議原約定於民國111年6月30日進行股份交換部分暫緩執行，於取得相關主管機關核准合併案合併後，股份交換協議書即為終止。

如合併案未經遠傳或亞太電信的董事會及或股東會決議，或相關主管機關未核准合併案，或遠傳與亞太電信未進行合併，將立即進行原定股份交換案。

針對亞太電與遠傳電信由共頻共網轉變為合併理由，亞太電指出，原本於109年9月4日與遠傳簽訂共頻共網合作計畫，亞太電需分擔3.5G頻段共頻共網九分之二的成本，以取得3.5G頻段共頻共網九分之二的網路容量使用權。

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但亞太電著眼電信產業多年來過度飽和，電信門號戶已接近3000萬戶，小業者經營困難，要達到相當程度的覆蓋率，必須支付龐大的資本支出，財務狀況因此受影響，虧損一直產生，儘管降價，只能爭取到有限的用戶數。

亞太電指出，去年「台台併」是一個起點，台灣電信產業走向整併，未來將是3家多元化內容應用的競爭，合併案是為股東長期考量，亞太與遠傳透過換股方式合併，未來股票仍有價值，也有穩定的股息；若不合併，亞太會經營得很辛苦，必須持續籌措資金，從股東權益來看，合併是有利的。（編輯：郭無患）1110616