債券殖利率大幅彈升 銀行保險業投資策略增債減股

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（中央社記者謝方娪台北16日電）通膨、升息、烏俄戰爭持續干擾資本市場，股市波動加劇、債券殖利率持續彈升，金融三業4月投資均減碼股票部位，銀行及保險業轉加碼債券，合計單月增持逾新台幣2700億元。

為抑制通膨，美國3月開始進入升息循環，美國公債殖利率一路走揚，金融業伺機加碼債券以拉升新錢投報率，4月銀行及保險業債券部位分別加碼478億元及2255億元。

另一方面，隨資本市場波動加劇，銀行、保險業及證券自營商均減持股票，銀行4月股票部位減碼217億元、保險業減碼1595億元，證券自營商減碼台股113.67億元、減碼外國股票3.44億元。

根據金管會統計，截至今年4月底為止，本國銀行持有債券帳列金額達新台幣7兆857億元，月增478億元，股票帳列金額則下降至7955億元，月減217億元。

保險業投資國內外債券部位帳列金額合計新台幣19.6兆元，月增0.22兆元，投資股票部位合計2.56兆元，單月大減近0.16兆元。

另券商自營部門投資外國債券金額達新台幣1159.74億元，月減147億元，投資外國股票金額23億元，月減3.44億元，投資國內股票金額496.05億元，月減113.67億元。

美台相繼宣布升息，不過此次美國升息3碼、台灣僅升息半碼，台美利差持續擴大，市場憂心影響外資動向，衝擊台股資金面。

金管會證期局副局長高晶萍今天強調，升息對外資沒有那麼大的影響，台股投資主要仍回歸基本面，基本面若不錯，台股仍會被外資青睞投資。（編輯：黃國倫）1110616