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美股重挫 法人：台股恐回測前波低點

2022/6/17 08:28（6/17 08:53 更新）
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（中央社記者張建中台北17日電）美股重挫，道瓊工業指數大跌741.46點，跌破3萬點關卡，跌幅2.42%，費城半導體指數更慘跌6.24%。法人表示，台股不排除可能回測前波低點15616點。

經濟衰退疑慮升高，美股全面收低。道瓊指數下跌741.46點，跌幅2.42%，收在29927.07點；標準普爾指數下跌123.22點，跌幅3.25%；那斯達克指數下跌453.05點，跌幅4.08%；費城半導體指數下挫170.69點，跌幅6.24%。

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法人表示，台股整體籌碼面略為保守，短線並不樂觀，尤其在經濟衰退疑慮升高，美股重挫下，不排除可能回測前波低點15616點。（編輯：楊凱翔）1110617

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