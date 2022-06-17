美股重挫 法人：台股恐回測前波低點

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（中央社記者張建中台北17日電）美股重挫，道瓊工業指數大跌741.46點，跌破3萬點關卡，跌幅2.42%，費城半導體指數更慘跌6.24%。法人表示，台股不排除可能回測前波低點15616點。

經濟衰退疑慮升高，美股全面收低。道瓊指數下跌741.46點，跌幅2.42%，收在29927.07點；標準普爾指數下跌123.22點，跌幅3.25%；那斯達克指數下跌453.05點，跌幅4.08%；費城半導體指數下挫170.69點，跌幅6.24%。

國內外產業訊息方面，央行調升政策利率半碼，同時調升新台幣存款準備率1碼。

台積電北美技術論壇今天登場，台積電首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程，預計於2025年量產。

智邦計劃擴大亞太地區布局，越南設廠是首選；內部以加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存水位為當前營運重點。

宏達電將於6月28日舉行「VIVERSE媒體分享會」，邀請函圖片中以手機外型輪廓作為主體，市場推估，宏達電將睽違一年半推出新手機，並與其元宇宙生態系整合。

法人表示，台股整體籌碼面略為保守，短線並不樂觀，尤其在經濟衰退疑慮升高，美股重挫下，不排除可能回測前波低點15616點。（編輯：楊凱翔）1110617