中油中研院簽備忘錄共推綠能 將啟動宜蘭地熱探勘

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）台灣中油公司表示，今天與中央研究院簽署綠能發展合作備忘錄，未來雙方將在綠色能源領域技術合作，選定宜蘭地區地熱能源探勘開發為起點，盼能為台灣達成2050淨零碳排的願景建立堅實基礎。

中油表示，為了響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展。中油與中研院今天上午於中研院環境變遷研究大樓舉行綠能發展合作備忘錄簽署儀式，並由中研院院長廖俊智和中油董事長李順欽共同簽署。

藉由簽署備忘錄，中油盼結合中研院專案研發的頂尖科技與中油多年油氣探採工作的實務經驗，一起為台灣的綠能與減碳科技推動開創新局。

中油表示，雙方優先選定宜蘭地區地熱能源探勘開發為合作起點，未來也規劃針對各式綠能及二氧化碳捕捉與封存等領域持續合作，彰顯共同配合國家邁向淨零、永續的決心。

李順欽指出，國營企業肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣的責任，近來戮力執行國家能源轉型政策，在現有基礎上依「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略穩健轉型。

針對具體方針，李順欽表示，包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，實現CPC（Clean Power Company）新願景。因此盼藉由自身核心技術，再借重中研院科研專長，達成產業升級目標。

廖俊智指出，因應2050淨零碳排的國家目標，中研院已開始積極發展各項零碳科技突破研發，包含正致力開發的「去碳燃氫」技術，及地熱能與海洋能相關前沿技術的推升等。

廖俊智期勉，中研院的科研菁英帶著已有的頂尖科技，積極與產業界合作，促成淨零碳排早日達標，成為學術單位對國家重大議題盡責的典範。

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中油說明，此次簽署的備忘錄已協議以宜蘭地熱探勘為合作起步，即日起將密集啟動人員交流及技術資訊交換，並儘速設定地熱能開發之關鍵里程碑及所需技術發展標的，再共同完成探查任務。

中油期盼，能在最短的時間突破過去地質探勘的瓶頸，為台灣更多元自有能源的開發向前邁進，且日後會結合雙方優勢技術模式，陸續啟動相關綠能與減碳科技合作，讓台灣淨零碳排目標早日實現。（編輯：楊蘭軒）1110617