央行利率連2升 遠東銀：今、明年房市量縮價盤整

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（中央社記者張璦台北21日電）遠東銀今天舉辦股東常會，總經理周添財會後受訪表示，對央行調升存準率感到意外，未來放貸會更謹慎，有間接打房效果；升息對房市投資客絕對有影響，對首購族衝擊不大，預料下半年房市會呈現量縮、價盤整格局，明年同樣如此。

遠東國際商業銀行股東常會今天登場，展望今年，遠東銀表示，經濟景氣在動盪之中，一方面可望因和病毒共存以及邊界開放，帶來復甦動能，以及升息擴大利差收益；另一方面，升息循環衝擊投資市場，加上俄烏戰爭未落幕，通膨著陸等多個作用力齊發，遠東銀將審慎以對。

股東會後，媒體聯訪提問，台灣面臨輸入性通膨，除了升息，政府應該繼續端出何種措施，遠東銀副董事長徐旭東說，打擊通膨有2個工具，即貨幣政策和財政政策，價格太快攀高之下，要讓供需平衡，但單靠貨幣政策力道不夠，政府「這時候很難做」。

媒體詢問央行升息對房市影響，徐旭東回應，利息高了當然會有影響，另一角度來看，會帶來一系列制衡作用，政府政策是希望房地產不要過熱，所以祭出相關措施。

遠東銀總經理周添財補充，升息對房市投資客絕對有影響，對於首購族而言，衝擊不至於那麼大，現在首購房貸利率仍落在1.6%區間，建議能買就買、目前仍有談判空間。

周添財指出，不動產授信一向須考量借款人背景、區域地段和貸款成數等，遠東銀整體在放貸上會更謹慎承作，並配合央行緊縮政策；今年下半年房市料會是量縮價盤整格局，明年也會持續量縮盤整。

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後續美國利率走勢方面，周添財說，端視通膨和俄烏戰爭何時落幕，若戰爭結束、油價下跌，利率就有機會往下走，因為「調升得快，調降也會很快」。

至於央行調高存款準備率，他表示，「這次（感到）意外」，此舉控制貨幣供給，間接有打房效果，遠東銀在放款上會更加謹慎；同時，由於部位不大，調升存準率1碼將使遠東銀全年減少約300萬元利息收入。（編輯：潘羿菁）1110621