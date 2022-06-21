四維航：業界樂觀看散裝貨運市場 審慎規劃營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）四維航業今天召開股東會，通過每股配發新台幣2元現金股利；展望後市，四維航表示，業界樂觀看待今年散裝貨運市場前景，將審慎規劃船隊營運。

四維航透過新聞稿表示，至今年3月底止，旗下包含全資巴拿馬子孫公司的自有船舶及1艘售後附買回船舶，共計擁有35艘船舶，分別為98噸級小型沿海客輪1艘、原木雜貨船2艘、高甲板多用途船4艘、輕便型21艘、輕便極限型2艘、超輕便型（Ultramax）2艘、巴拿馬極限型2艘、與卡姆薩極限型（Kamsarmax）1艘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望後市，四維航表示，因極端氣候、勞動力限制、港口塞港等因素促使船舶保持一定程度週轉率，新船運力注入有限，未來總運力估計低於貨運量需求，業界樂觀看待今年散裝貨運市場前景，審慎規劃船隊營運。

四維航指出，今年度各國調整與COVID-19疫情共存心理，全球經濟籠罩國際政治衝突、經濟制裁危機及金融措拖抑制通貨膨脹氛圍，四維航將秉持如履薄冰精神，把握時代轉機，全力在海運市場中創造營運績效。（編輯：翟思嘉）1110621