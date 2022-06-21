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四維航：業界樂觀看散裝貨運市場 審慎規劃營運

2022/6/21 13:32（6/21 14:16 更新）
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四維航21日召開股東會，通過每股配發新台幣2元現金股利。圖為四維航經營團隊，手持麥克風者為四維航董事長兼總經理藍心琪。（四維航提供）中央社記者賴言曦傳真 111年6月21日
四維航21日召開股東會，通過每股配發新台幣2元現金股利。圖為四維航經營團隊，手持麥克風者為四維航董事長兼總經理藍心琪。（四維航提供）中央社記者賴言曦傳真 111年6月21日
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（中央社記者賴言曦台北21日電）四維航業今天召開股東會，通過每股配發新台幣2元現金股利；展望後市，四維航表示，業界樂觀看待今年散裝貨運市場前景，將審慎規劃船隊營運。

四維航透過新聞稿表示，至今年3月底止，旗下包含全資巴拿馬子孫公司的自有船舶及1艘售後附買回船舶，共計擁有35艘船舶，分別為98噸級小型沿海客輪1艘、原木雜貨船2艘、高甲板多用途船4艘、輕便型21艘、輕便極限型2艘、超輕便型（Ultramax）2艘、巴拿馬極限型2艘、與卡姆薩極限型（Kamsarmax）1艘。

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展望後市，四維航表示，因極端氣候、勞動力限制、港口塞港等因素促使船舶保持一定程度週轉率，新船運力注入有限，未來總運力估計低於貨運量需求，業界樂觀看待今年散裝貨運市場前景，審慎規劃船隊營運。

四維航指出，今年度各國調整與COVID-19疫情共存心理，全球經濟籠罩國際政治衝突、經濟制裁危機及金融措拖抑制通貨膨脹氛圍，四維航將秉持如履薄冰精神，把握時代轉機，全力在海運市場中創造營運績效。（編輯：翟思嘉）1110621

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