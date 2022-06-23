精英把技術發揮到能賺錢 鍾依文拚打造更多鑽石

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精英電腦2021年每股盈餘（EPS）為0.13元，未配股利。俄烏戰爭和疫情變化增添企業營運變數，精英董事長鍾依文在23日的股東常會上表示，精英體質已經有辦法應付未來挑戰。中央社記者吳家豪攝 111年6月23日

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（中央社記者吳家豪台北23日電）精英電腦今天舉行股東常會，董事長鍾依文提出經營策略3階段布局，到今年3月為止的第一階段以厚植實力為主，第二階段將把技術和能力發揮到能賺錢的領域，第三階段將打造更多顆「鑽石」，有望拓展電動車、互聯網等應用。

精英2021年合併營收約新台幣319.38億元，年增22.86%；歸屬於母公司業主淨利7152.7萬元，年增15.21%；每股盈餘0.13元。董事會決議不分派股利。

鍾依文進行營業報告表示，去年精英毛利率降至8.33%，低於2020年10.51%，但稅後淨利不減反增，主因費用率下降。他去年7月21日上任時，精英面臨很多挑戰，但他接手做出成績，今年第1季營收達74.6億元，為2016年以來同期新高，第1季獲利相當於去年全年2倍，雖然大環境蠻艱難，還是交出不錯的成績單，「未來只有更好」。

鍾依文並提出經營策略的3階段布局，第一階段實施到今年3月，要「把石頭擠出水」，現在精英產品線面臨蠻大競爭，需要厚植實力。第二階段要「把石頭變成鑽石」，把技術和能力發揮到一些真正可以賺錢的領域。到第三階段，精英不能只有一顆或幾顆鑽石，需要打造更多顆鑽石，有關電動車、互聯網等應用，精英都在注意。

不過，他也指出，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，可能在採購部分超買，因此現在通路上累積很多庫存。未來無論俄烏戰爭、美中貿易摩擦或疫情變化都是不確定因素，但他保證，精英體質已經有辦法應付未來挑戰。

鍾依文坦言，去年因為組織上有很多變化，有些員工求去，精英透過很多方式穩定員工信心。人事薪水方面，目前精英待遇約為業界中位數，未來2年內會提升，希望員工能感到自豪。（編輯：楊凱翔）1110623