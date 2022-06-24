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台股萬五保衛戰 分析師：籌碼仍需沉澱偏震盪整理

2022/6/24 08:29（6/24 08:53 更新）
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台股連2個交易日出現急跌走勢，面臨「萬五」保衛戰。（中央社檔案照片）
台股連2個交易日出現急跌走勢，面臨「萬五」保衛戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股連2個交易日出現急跌走勢，面臨「萬五」保衛戰，融資餘額持續減肥，美股震盪後尾盤收高。分析師表示，台股籌碼仍需沉澱，短線縱有反彈，破底危機尚未解除，短期內仍偏向震盪整理。

在憂心經濟衰退的悲觀氛圍下，美股由防禦型股票與科技股上漲帶動，主要指數多收高。道瓊工業指數上揚194.23點或0.64%，以30677.36點作收。標準普爾500指數上漲35.84點或0.95%，收3795.73點。

科技股那斯達克指數勁揚179.11點或1.62%，收11232.19點。費城半導體指數則下跌16.97點或0.65%，收2602.74點。

台股近2個交易日出現重挫走勢，融資餘額持續減肥，近10交易日融資減少超過320億元，加上外資仍賣多買少，分析師認為，在大盤整體融資維持率偏低下，短線仍持續有斷頭賣壓殺出，昨日低點15102點還不能確認為波段低點。

分析師表示，投資人信心疲弱，尤其近期高價股除息紛紛失利，呈現大幅貼息，更導致棄息賣壓湧現，所幸融資減肥對籌碼相對有利，後續大盤融資餘額減少幅度若能大於指數跌幅，對築底較有幫助。

野村投信表示，股市短期內仍偏向震盪整理，將持續反映經濟成長走緩與企業獲利成長下調等不利因素，在通膨數據尚未觸頂並開始走緩，易受消息面影響而大幅波動，除了逢低布局，選股也是影響投資成效的重要關鍵。（編輯：楊蘭軒）1110624

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