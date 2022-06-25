升息憂慮稍緩 美股道瓊大漲823點週線收紅

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美股今天氣勢如虹，道瓊指數大漲823點，標普500指數漲逾3%，4週來首度週線收紅。最新數據顯示美國民眾通膨預期心理略降，緩和聯準會積極升息帶給投資人的憂慮。

3大指數開高走高，尾盤扶搖直上，道瓊工業指數終場飆漲823.32點，漲幅2.68%，收在31500.68點。標準普爾500指數勁揚116.01點，漲幅3.06%，收在3911.74點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲375.43點，漲幅3.34%，收在11607.62點。

美股一掃近期陰霾，道瓊指數週線勁揚5.4%，標普500指數與那斯達克指數同期分別大漲6.5%、7.5%。

聯邦準備理事會（Fed）積極升息對抗40年來最嚴重通貨膨脹，投資人憂心經濟恐陷衰退，美股近幾週賣壓沉重，標普500指數上週重挫5.8%，為2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最糟表現。即使本週強彈，這項指數仍從年初攻上的歷史收盤高點回檔逾18%。

今天標普500指數11大類股全面收紅，金融股漲幅達3.8%，表現名列前段班。聯準會昨天公布年度壓力測試結果，全美大型銀行悉數過關，帶動相關個股旺盛買氣。富國銀行（Wells Fargo）與高盛集團（Goldman Sachs）股價分別大漲7.6%、5.8%。

科技權值股也表現亮眼。臉書（Facebook）母公司Meta股價大漲7.2%，影音串流巨擘Netflix和Google母公司Alphabet漲幅都超過5%，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價勁揚4.5%。

晶片股漲勢旺盛，費城半導體指數猛漲4.45%，30檔成分股全面收紅。台積電美國存託憑證（ADR）漲逾2.1%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）漲幅都超過5.5%。

COVID-19大流行初期飽受衝擊的郵輪股一吐悶氣。嘉年華（Carnival）公布第2季營收有望成長近50%後，股價漲逾12%；同業皇家加勒比（Royal Caribbean）與挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）漲幅都超過15%。

聯邦快遞（FedEx）公布上季營收成長、全年財測優於預期，股價大漲7.2%。

美股走出前幾週不振格局，主要拜低接買盤所賜，畢竟聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週赴國會作證時才重申將繼續升息壓制通膨，且坦承經濟可能陷入衰退。在股市大跌不止的環境中，部分投資人將經濟數據利空視為利多，認為聯準會可能會稍微淡化鷹派（主張緊縮貨幣政策）色彩。

密西根大學今天公布，美國6月消費者信心指數終值為50，創數據彙編以來新低，凸顯物價飛漲侵蝕民眾購買力，民間消費可能漸失勁道，使經濟成長停頓甚至陷入衰退。

但密西根大學將未來5至10年通膨預期值從3.3%下修至3.1%，未來一年通膨預期值從5.4%下修至5.3%，部分投資人認為聯準會持續如月中升息3碼（0.75個百分點）的理由隨之減少。

利率衍生性商品市場數據顯示，投資人預期聯準會明年下半年可能降息。

3大指數雖中止週線連3黑，美股是否已觸底仍有待觀察。經濟衰退陰影籠罩下，素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天跌逾6%，仍在一個月高點徘徊，意味美股短線可能波動不止。（編輯：徐睿承）1110625