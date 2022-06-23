聯準會：軟著陸難 冒衰退風險也得打通膨

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天坦言聯準會為遏制通膨，恐不得已要升息至足以造成經濟衰退的程度，並認為經濟「軟著陸」難度不低。

鮑爾今天在為期兩天國會聽證的首日告訴議員：「這絕非我們所樂見，但肯定有出現（經濟衰退）可能。我們不想、也不認為應挑起衰退，但我們的確認為遏止40年來新高的通膨絕對有必要。」

「華爾街日報」指出，這是鮑爾今年對經濟情勢所發的最直白警告，也凸顯正以近30年以來最快升息速度遏止通膨的聯準會所面臨的嚴峻挑戰。

俄烏戰爭導致的燃料成本上漲和供應鏈中斷最近幾個月推升物價飛漲，連同去年後疫情時代經濟重新開放和美國政府採取積極激勵措施導致需求大增，進一步加劇高漲的通膨。

聯準會尋求適度降溫經濟成長壓低通膨、同時不致造成衰退的所謂「軟著陸」。但無論是在上週近一小時的記者會或今天兩小時的聽證，鮑爾都沒主動提及軟著陸，僅在被問到時說這是一個目標。

鮑爾今天告訴參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）：「過去幾個月全球發生的事，讓我們想達成希望目標變得更困難。」他還說在勞動市場強勁的情況下，聯準會想把通膨壓到2%將極具挑戰，「我們從沒說過這會很容易或一片坦途」。

鮑爾今天的說法與他月前在俄國剛入侵烏克蘭時所說迥異，3月2日時他告訴國會「我覺得我們很有機會能實現所謂軟著陸」。

自3月2日以後，聯準會將指標性的聯邦資金利率目標區間，從接近零一路拉高至1.5%至1.75%，包含上週一口氣升息3碼創28年來之最。鮑爾與好幾名聯準會官員還示意，聯準會下次於7月26到27日的會議可能仍會端出相同的升息幅度。

鮑爾今天說：「我們正在找通膨開始趨緩的可信證據，卻仍沒找到。外頭對情勢何以走到今天的地步有很多說法，有些人覺得這（衰退）已是再清楚不過，但在實際發生前，我們還是要拿出作為（遏止通膨）。」

好幾位民主議員警告鮑爾別下如此重手升息，覺得聯準會幾無法控制的供應鏈問題，也是推升物價飛漲的原因。

民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）說：「你知道什麼是比高通膨更糟糕的事嗎？是高通膨和伴隨數百萬人失業的經濟衰退，我希望你在將經濟推下懸崖前三思。」

但鮑爾在答覆其他表達類似憂心的議員時表示，經濟可能出現比衰退更糟的結果，「即便如此，卻有風險在於我們無法恢復價格穩定，從而使高通膨在經濟中根深蒂固，在防止這種情況上不容我們失敗」。

由紐約聯邦準備銀行所做的經濟模型預測，美國經濟放緩速度恐比預期更快，進而明年出現衰退。

模型預估，美國經濟軟著陸的機率僅10%，硬著陸達80%；這裡的軟著陸指美國未來兩年半國內生產總值（GDP）年增雖放緩但仍保持成長，硬著陸則指未來兩年半內，至少一季會出現較去年同期下降1%以上。

花旗集團（Citigroup）首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）今天說，他現在覺得出現全球性經濟衰退的機率已達50%。

曾任美國財政部高層與聯準會經濟學家的席茨在一份報告裡寫道：「連串的嚴重供應鏈震盪會繼續席捲全球經濟，今年一開始我們本希望情況能好轉，現在看來反而逆境加劇且讓情勢更耗弱。」（譯者：陳亦偉）1110623