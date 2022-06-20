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克里夫蘭聯邦準備銀行總裁：通膨降至2%需花兩年

2022/6/20 10:37
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）表示，通貨膨脹率需要兩年時間，才能降至聯邦準備理事會（Fed）的2%目標，而通膨會逐漸從當前水準「下降」。

通膨飆升到40年來的最高水平，讓聯準會幾乎所有決策者都成了鷹派，只有1位本週稍早反對聯準會超過1/4世紀以來的最大升息幅度。

麥斯特今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時說：「我們不會立刻看到2%的通貨膨脹率，需要兩年時間；但它會下降。」

麥斯特表示，儘管成長放緩，但她不預期會出現衰退。她提及過去1週聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）與會者提出的預測說，「成長確實放緩至略低於趨勢增長，失業率也確實略有上升，但這還好，我們希望看到需求有所放緩，與供應保持一致」。

決策者目前預計將提高聯準會的聯邦基金利率，在未來6個月，從現在的1.50%-1.75%調高到至少3.4%。1年前，大多數人認為2023年之前聯邦基金利率需要保持在接近於零的水平。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110620

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