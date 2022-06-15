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不只缺奶粉也缺女性衛生用品 美國供應鏈出問題

2022/6/15 20:45（6/15 21:00 更新）
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繼嬰兒配方奶粉缺貨後，在美國商店貨架上不見蹤跡的最新產品是女用衛生棉條。（圖取自Unsplash圖庫）
繼嬰兒配方奶粉缺貨後，在美國商店貨架上不見蹤跡的最新產品是女用衛生棉條。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約15日綜合外電報導）繼嬰兒配方奶粉缺貨後，在美國商店貨架上不見蹤跡的最新產品是女用衛生棉條，再次說明供應鏈出現問題，令美國人民日常生活不便。

CVS和華爾格林（Walgreens）藥妝連鎖店對法新社證實，美國有些地區暫時買不到某些品牌的衛生棉條，比如原本四處可見的寶鹼公司（Procter & Gamble）Tampax牌棉條等女性衛生用品。

生產倍得適（Playtex）和歐碧（o.b.）牌棉條以及嬌爽（Carefree）和Stayfree牌衛生護墊和衛生棉的廠商伊潔維（Edgewell）發言人承認，由於該公司一家美國工廠和一家加拿大供應商先後在2021年末和今年初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致嚴重人力短缺，而致庫存出現問題。

不過伊潔維表示，他們「預期，未來幾週將恢復正常」。華爾格林指出，現正與供應商合作，以確保旗下所有門市「都有供貨」。CVS則說：「當一家地方門市暫時欠缺特定產品時，我們會儘快補貨。」

上述情況已存在多月，近日才受到媒體較大關注。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110615

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