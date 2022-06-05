亞培密西根廠恢復生產 美國嬰兒配方奶粉缺貨有解

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美國亞培嬰兒配方奶粉工廠2月間關閉導致全美供應嚴重短缺，6月4日恢復生產。圖為5月12日舊金山灣區一家連鎖藥妝店的貨架上配方奶粉的數量不多。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國亞培（Abbott Nutrition）嬰兒配方奶粉工廠關閉導致全美供應嚴重短缺之後，今天恢復生產，因奶粉缺貨陷入恐慌的家長可望鬆一口氣。

亞培在聲明中表示，位於密西根州史特爾吉斯（Sturgis）的工廠已符合政府規定，達到重新開放的衛生要求，將開始生產EleCare以及其他特殊代謝配方奶粉，大約6月20日左右即可開始供應給消費者。

這座工廠是配方奶粉的主要生產者，但兩名嬰兒死亡讓人擔心工廠汙染之後，2月間關閉，並召回部分產品。

這座工廠關閉導致嬰兒配方奶粉缺貨，家有過敏或某些代謝症狀嬰兒的父母特別擔心，拚命在商店和網路資源中尋找配方奶粉。

2020年聯邦政府資料顯示，出生3個月以內的新生兒僅不到半數喝母奶。

眼見父母憂慮日漸加深，美國總統拜登本週在線上與嬰兒食品公司主管開會，並堅稱政府會盡一切可能協助緩解危機。

這場嬰兒配方奶粉危機在通貨膨脹飆升、供應鏈延誤之際發生，讓美國許多老百姓更感不安，也讓拜登的批評者逮到機會質疑政府能力。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110605