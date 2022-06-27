路易莎咖啡拚營運 架構4大成長動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）路易莎咖啡今天舉行股東會，通過2021年配發6元現金股利，並提出今年4大成長引擎，包括：全力衝刺量販精品豆、異業結盟、軌道經濟及特色門市，力拚咖啡豆出貨量雙位數成長。

看好一年超過百億的商用／量販咖啡豆市場，並開創疫後新藍海，路易莎咖啡日前宣布，放大中央精品烘豆的優勢，全力開發第三波精品量販豆系列新品，致力發展成為咖啡業的IP廠，針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求客戶，推出訂購4磅以上的優惠，也開創D2C（Direct to customer ）全新商業模式。

路易莎創辦人黃銘賢認為，「未來門市經營不再是等客人上門，總部遴選優秀加盟主訓練成為專業行動咖啡顧問，共同擴展商機，唯有共好，連鎖體系才能永續發展。」

同時，路易莎擴大異業結盟，與台北捷運及台灣高鐵合作開設特色聯名門市、高鐵列車販售路易莎咖啡，拓展全新軌道經濟，以及與玉山銀行、安永集團合作等異業結盟，成為路易莎未來的另一成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

路易莎與台北捷運聯名品牌首家店在大安森林公園，短期目標將開設十家捷運聯名門市，並與台灣高鐵合作全新「台灣高鐵X路易莎」聯名店。

此外，路易莎持續發展特色門市，除了今年首創結合健身房的生活運動館門市外，日前開幕的南投車埕門市，就在林班道觀光商圈的鐵路小學，以日月潭與火車為主題的馬賽克牆，成為近來討論度超火的網紅拍照景點，另在台北市玉山銀行總部開旗艦門市，以及插旗信義商圈的微風南山特色門市等。（編輯：郭無患）1110627