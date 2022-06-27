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浩鼎：新世代COVID-19疫苗 年底提臨床試驗申請

2022/6/27 16:29
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台灣浩鼎生技董事長張念慈表示，目前已擁有多元化抗癌標靶和平台，6項已在臨床發展的產品仍持續進行中，新世代COVID-19疫苗預計年底提出臨床試驗申請，也將切入細胞療法及CDMO業務。

浩鼎今天召開股東常會，以「邁向永續2.0」為題，介紹產品新布局，以及研發中、將全力推向臨床試驗的3項新世代產品。為了加速上市獲利速度，對第二代產品線已有全新布局。

首先是新世代COVID-19疫苗BCVax，張念慈表示，選擇以蛋白重組技術研製，自行研發的佐劑ISCOM在動物試驗觀察到可引發非常高抗體效價外，也有較強的T細胞反應。值得一提的是，穩定性佳、2至8℃即可保存，有助儲存、運送並普及，預計年底提出臨床試驗申請，正進一步研發冷凍乾燥劑型。

浩鼎的第2項二代產品是去年底自博奧信生物(Biosion, Inc.)授權的TROP2抗體，目前浩鼎已研發出TROP2 ADC，可一舉克服現有藥物抗藥性等問題，新藥臨床試驗預計在2024年。

張念慈表示，近年來十分熱門的細胞療法，浩鼎不會缺席，預計明年提出新藥臨床試驗申請。

另外，浩鼎策略伙伴潤雅生技一方面與歐洲藥廠合作生產佐劑，一方面也自加拿大引進，建置了全國第一座全自動機器人無菌充填線，正全力發展委託開發暨製造服務（CDMO）業務。（編輯：張良知）1110627

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