鎖定工業醫療觸控商機 創為精密6/29以80元登興櫃

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（中央社記者潘智義台北28日電）創為精密董事長趙書華今天在線上法人說明會表示，創為的工控、醫療觸控產品占90%，是美、德、法、台最大工業電腦商的主要觸控面板供應商，訂6月29日以新台幣80元登錄興櫃掛牌。

趙書華強調，創為精密與其他競爭對手不同，未做消費產品，所以未經歷同業在消費性產品的大起大落；創為不只做觸控面板，更要提供觸控解決方案，並生產上游的控制器及驅動程式銷售。

她說，看好電動車觸控市場，但目前設定的客戶絕不是大家熟知的特斯拉，畢竟也要全球最大的觸控面板廠才有實力爭取。

趙書華強調，工業觸控面板不適合採用電容式方案，所以電阻式觸控面板仍為主流；但創為也生產電容式觸控面板，以因應未來產業需求一旦有變，仍可掌握市場。

創為精密產品包括投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、加值型觸控面板和控制器、光學貼合、觸控顯示屏、開架式觸控螢幕等。

她說，目前在美國有兩家競爭對手，一家鎖定美國市場，未擴及全球，另一家已經轉型，所以影響不大。

創為精密統計，2019年至2021年連續3年每股稅後盈餘（EPS）達5至6元，創為總部設於基隆大武崙工業區，深耕工業和醫療領域20餘年，產品跨足醫療、工業電腦、航太、車用領域，實收資本額3.8億元。

趙書華直言，兩年前受COVID-19疫情影響，全球陷入呼吸器一機難求的窘境，全球許多呼吸器製造商皆採用創為精密提供的觸控面板，尤其在特殊規格需求明顯。

此外，創為精密提供德國汽車巨擘旗下的超跑918車款觸控螢幕，可抗電磁雜訊、抗UV、防水、防高速震動、耐低溫操作等嚴格規格要求；北歐航空大廠在航太工業的應用也採用創為精密的產品。

為了應付未來5年的成長需求，創為精密今年3月在汐止添購3000坪現代化廠房，具高標準無塵室規格、一條龍生產管理系統。（編輯：張良知）1110628