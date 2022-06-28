群創調節空壓機減碳 年省722萬元電費

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（中央社記者潘智義台北28日電）面板廠群創光電今天表示，自2016年導入空壓機群控功能，透過調節多台空壓機，降低系統平均壓力，每年減少328萬度電，約當節省新台幣722萬元電費，今年再增省524萬元電費。

群創透過新聞稿指出，為不斷提升綠色生產績效，推出空壓機人工智慧（AI）群控減碳行動方案，以AI智慧技術布局，結合大數據與機器設備運作，每年節電效益達0.5%，相當於1818噸二氧化碳當量（CO2e）的碳排量。

群創說，今年將持續擴增群控裝置，預估每年可再減少237萬度電，約當節省524萬元電費，節電效益將再提升0.3%，每年再減少1190噸CO2e碳排量。

群創指出，為推動氣候變遷管理，群創從源頭設備開始，用數位科技精準掌握各環節的能資源資訊，強化碳管理的敏捷性，以邁向淨零目標。

因此，群創以創新AI科技投入減碳行動，透過AI演算，進行多台空壓機節流閥調節流量，避免壓力起伏浪費能源。空壓機有效運作，除了確保壓力穩定，也可避免因壓力驟降導致能源損耗，精進能源使用效益。

群創說，空壓系統為製造業重要設備，若發生壓降，將直接影響製程生產，且當壓力降低1 bar，能耗將可降低5%至7%。（編輯：趙蔚蘭）1110628