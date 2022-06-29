寶陞股東會通過3.5元股利 今年營運續拚新高

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（中央社記者江明晏台北29日電）以美國為主要市場的台灣地板品牌銷售商寶陞，今天股東會通過配發每股3元現金股利、每股0.5元股票股利，繼2021年營運創高後，今年將穩步擴張全美銷售版圖，力拚未來營運續攀高峰。

寶陞今天股東常會由董事長黃楷倫主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2021年盈餘轉增資發行新股案、盈餘分配案，決議配發每股3.5元股利，包括3元現金股利、0.5元股票股利。

寶陞2021年合併營收達新台幣19.99億元，稅後淨利1.54億元，每股稅後盈餘（EPS）達7.28元，分別較前一年度大幅成長42.72%、68.97%、60%，主要透過多元產品線、物流倉儲布局、經銷通路客戶開拓等策略效益展現，同步有效提振美國、台灣地區業務動能，挹注2021年營運續創歷史新高成績。

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寶陞表示，穩步完善於美國地區業務版圖拓展，2021年新增聖安東尼奧據點及完成德州達拉斯銷售據點更換倉儲空間，以提升倉儲管理、物流運送效率，挹注2021年整體毛利率、營業利益率分別保持34.22%、10.72%水準。

展望2022年下半年，寶陞表示，推動美國市場業務擴張計畫，未來將採取擴增營運據點暨倉儲物流區域、完善多元產品線、彈性供應鏈管理，並以消費者導向進行裝修建材產品研發及採購等重要營運策略，擴大寶陞在全美業務銷售，期盼未來營運續攀高峰。（編輯：張均懋）1110629