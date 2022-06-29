台電：高溫用電增加 電壓稍降是必然物理現象

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（中央社記者曾智怡台北29日電）針對媒體報導指出台電降壓避免限電，台電今天說明，用戶用電負載隨時變化，系統電壓也會隨之變動，尤其高溫時用電量增加，電壓稍降是必然物理現象，台電均會時刻監控並動態調整電壓。

台電透過新聞稿指出，電壓調整是維持電力供需平衡與穩定供電的正常措施，電壓隨線路負載增減、小幅度的變動屬正常情況，不影響用戶設備，沒有安全疑慮。

台電表示，電力有即發即用的特性，本就會有變動的頻率與電壓必須控制在一定的範圍內，並維持供需平衡；此外，隨著高溫時用電量增加，電壓會稍微降低，也是必然物理現象。

台電指出，由於近日受氣溫偏高影響，導致用電量增加，以昨天為例，尖峰負載來到3884.6萬瓩，較去年同日增加超過400萬瓩，今年至今用電尖峰也較去年增加超過100萬瓩。

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台電進一步說，隨著高溫時用電量增加，導致線路潮流增加、線路電壓將增大，造成線路末端的電壓會有略微下降的情形發生；經台電檢視，電壓變化均在運轉操作準則許可的電壓運轉範圍內。

台電表示，電力供需變化是電網日常運轉的常態，會隨時監控並動態調整供電電壓，假設發現電壓超過變動範圍，也會透過負載調整及電壓控制設備等，並輔以調度中心自動電壓監控系統，不會讓電壓持續下降，以確保電力系統穩定。（編輯：趙蔚蘭）1110629