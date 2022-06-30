中國封控漸解除 5月製造業景氣分數回升續亮黃藍燈

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（中央社記者蘇思云台北30日電）台經院今天公布5月製造業景氣燈號，由於中國逐步解除封鎖及恢復正常生產，帶動需求面指標回溫，景氣信號值從4月11.9分，增加0.25分到5月的12.15分，燈號亮出連續第3個黃藍燈。

台經院今天發布新聞稿指出，製造業受惠於企業數位轉型商機，加上中國封控措施逐步解除，5月進出口續呈雙位數的增幅、外銷訂單也由負轉正，不過俄烏戰火延續，化石燃料等農工原物料價格持續飆張，為全球經濟成長帶來許多不確定性，包括消費性電子及防疫等產品需求減緩，影響原物料投入面指標表現。

就細部產業來看，台經院表示，在半導體業方面，雖然終端消費性電子產品需求下滑，但是仍受惠5G、高效能運算、車用電子等新興應用及數位商機持續，帶動晶片需求強勁，進出口、生產指數續呈雙位數成長，推升原物料投入、售價及需求等面向指標，故5月半導體業的景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

在機械設備業方面，受到半導體設備、自動化等設備需求仍殷，推升需求面指標，惟中國經濟趨緩，客戶下單意願減弱，致外銷訂單連續2個月出現超過1成的減幅，抵消部分增幅，5月機械設備業的景氣燈號由衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

整體來看，台經院表示，製造業景氣燈號連續亮出今年第3個代表低迷的黃藍燈，但是5月信號分數也有增加，主要是中國逐步解除封鎖及恢復正常生產，帶動需求面指標回溫所致。

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展望未來，台經院表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒疫情、俄烏戰火未停歇及歐美升息與緊縮貨幣政策等因素，恐造成全球需求趨緩，世界銀行的最新全球經濟展望更指出通膨壓力持續升溫，將導致停滯性通膨風險的增加，進而下修今年全球經濟預測。

就台灣而言，台經院指出，除了關注國際情勢變化外，中國封控逐步解除，供應鏈產能及原物料短缺等問題已逐漸獲得改善，加上中國官方自6月啟動相關的振興措施，透過民間消費、投資需求的增加，加速其經濟回到成長軌道，是否有助於台灣製造業出口及訂單增加，將是未來觀察重點。（編輯：楊蘭軒）1110630