蔡總統：上市櫃公司 2027年完成溫室氣體盤查

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總統蔡英文（前右）30日到台北國際會議中心出席「第65屆會計師節慶祝大會」，向與會者揮手致意。中央社記者王飛華攝 111年6月30日

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）總統蔡英文今天表示，面對2050淨零轉型及因應全球綠色金融趨勢，台灣的目標，是2027年全體上市櫃公司都能完成溫室氣體盤查。

蔡總統今天晚間在「第65屆會計師節慶祝大會」致詞時表示，台灣在疫情挑戰中穩定向上發展，去年經濟成長率突破6%，今年出口表現也非常強勁，連23個月正成長，經濟與企業表現很好，其中會計師提供的專業服務，扮演重要角色。

蔡總統指出，隨著商業模式日新月異，除了財務報告審計與稅務資訊，包括企業的營運管理、資金籌措到全球化布局，會計師都是不可或缺的幫手，面對後疫情時代挑戰，台灣要加快腳步。

蔡總統說，為了更進一步強化競爭力，讓台灣在全球的產業鏈、供應鏈當中，扮演非常關鍵角色，在這過程中，就需要會計師的專業，一起協助企業轉型升級。

蔡總統表示，國際邁向「2050淨零轉型」的步伐愈來愈快，為因應全球綠色金融趨勢，因此金管會在3月也發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」。

蔡總統說，從民國112年開始，資本額新台幣100億元以上的上市櫃公司，以及鋼鐵、水泥業，須揭露公司溫室氣體盤查資訊，目標是到2027年，台灣全體上市櫃公司，都完成溫室氣體盤查。

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蔡總統指出，這已經是國際共識，因此要集結各方能量，一起協助台灣產業打入綠色供應鏈。蔡總統期盼會計師能提供上市櫃公司更多永續轉型服務，一起提升台灣整體競爭力、健全商業及投資環境，吸引更多投資，為台灣創造更多成長動能。

「第65屆會計師節慶祝大會」與會人士，包含蔡總統、立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮、內政部長徐國勇，以及多名民進黨籍立委等。（編輯：蘇志宗）1110630