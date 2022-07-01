散戶搶進便宜台積電？ 零股交易單日金額達21.5億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹1日電）台積電股價持續破底，今天收在453.5元，創近20個月新低，大跌22.5元，市值失守新台幣12兆元關卡，不過，零股股東踴躍進場力挺，今天盤中單日成交金額達21.52億元，較昨天大幅成長48%，只是今年買進的股東普遍面臨持股虧損窘境。

隨著外資籌碼持續鬆動，今天再賣超1萬多張，台股權王台積電再度出現下殺破底走勢，終場收在新台幣453.5元，大跌22.5元，市值滑落至11.75兆元，影響指數187點，成為拖累大盤再創波段新低的主因。台股加權指數收在14343.08點，重挫482.65點。

台積電股價走勢疲弱，單日市值驟減5834億元，不過零股股東依然積極搶進力挺，台積電今天盤中零股交易火熱，成交金額達21.52億元，較6月30日大增48%，並創2個多月新高。

台積電今年來股價自688元天價回檔，跌破600元之後，吸引不少零股股東進場，也推升台積電股東總人數屢創新高，至6月24日已達138萬9627人，其中，零股股東人數高達84萬3915人，今年來激增超過30萬人。

只是台積電今年來股價慘跌161.5元，市值蒸發4.18兆元，今年來買進台積電的投資人，至今持股多數面臨虧損窘境。

台積電董事長劉德音與總裁魏哲家的台積電持股市值也大幅縮水，劉德音持有1291萬餘股，今年來市值縮水20.84億元，降至58.54億元。魏哲家持有587萬餘股，市值也蒸發9.48億元，降至26.62億元。

受高通膨、升息影響，產業景氣雜音增多，面板驅動IC廠奇景光電下修第2季營收目標，預估季營收恐將季減22%至27%，下滑幅度高於原先預估的16%至20%。

美國記憶體廠美光（Micron）對會計年度第4季展望保守，預期受個人電腦及智慧手機等消費市場需求疲軟影響，第4季營收將下滑到68億至76億美元，以中間值72億美元計，季減約16%。市場也傳出台積電恐遭客戶砍單，預期台積電7月法人說明會釋出的訊息，將備受矚目。（編輯：潘羿菁）1110701