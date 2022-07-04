經部推綠色租賃方案 房東團購綠電轉供承租企業

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）為因應中小企業綠電需求，經濟部標準檢驗局推出「綠色租賃方案」，透過轉供電力模式，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業取得綠電與再生能源憑證（T-REC），首波已獲國泰、新光人壽響應。

面對全球2050淨零排放目標，企業也有綠電或綠電憑證需求，標檢局國家再生能源憑證中心自106年5月發出首張綠電與再生能源憑證（T-REC）以來，累計至今年2月已核發逾百萬張憑證，成里程碑。

標檢局接著在109年第4季推出「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」，讓商辦大樓中非電號持有人的承租企業得以取得綠電，包括台灣萊雅、元大銀行、元大證券等企業藉此順利完成綠電轉供。

標檢局今天表示，綠色租賃方案是延續「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」精神，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業，透過轉供電力模式取得憑證。

標檢局表示，藉由綠色租賃方案能符合企業永續、RE100、CDP等國際組織或相關供應鏈等需求，首波將由國泰人壽與新光人壽參與響應此案，預計最快可於第3季開始陸續轉供綠電。

標檢局強調，綠色租賃方案可協助更多商辦大樓、集合式建物或倉儲物流等多元型態的用電戶，尤其是中小企業，以更為簡便的方式取得電力及再生能源憑證，以展現企業ESG績效，並提升企業永續評比排名。

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標檢局說明，首波參與綠色租賃方案的商辦大樓，包含國泰人壽之國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓，及新光人壽之新光摩天大樓等，將與發、售電業合作轉供綠電，協助承租戶取得綠電。

標檢局表示，綠色租賃方案鼓勵更多商辦大樓參與，擴大以房東為綠電採購主體，推動整棟大樓團購綠電，讓房東可彈性分配並最大化大樓內承租戶所需綠電，協助承租戶取得綠電，降低溫室氣體排放並達成企業永續發展目標。（編輯：趙蔚蘭）1110704