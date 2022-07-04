台灣晶圓製造指數上路 台積電聯電列10大成分股
（中央社記者潘智義台北4日電）台灣指數公司今天發布「台灣晶圓製造指數」，表彰兼具台灣晶圓製造代表性、公司治理佳與獲利能力特質股票的投資組合績效表現，指數權重前10大成分股包括台積電、聯電等。
台灣指數公司新聞稿指出，台灣晶圓製造指數每年定期於5月及11月，依指數編製規則調整指數成分股組合，檔數固定30檔。
最近期審核結果，指數權重前10大成分股依股票代碼排序為聯電、台積電、華邦電、瑞昱、南亞科、聯發科、日月光投控、世界、中美晶及環球晶。
台指公司表示，台灣晶圓製造指數以上市上櫃普通股為成分股篩選範圍，通過流動性檢驗，依產業價值鏈資訊平台與上市、上櫃公司產業類別，挑選屬半導體產業鏈的股票，結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標篩選成分股。
台指公司指出，指數加權方法以自由流通市值配置成分股權重，表彰兼具台灣晶圓製造代表性、公司治理佳與獲利能力特質股票之投資組合績效表現。
依據資策會產業情報研究所估計，2022年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達新台幣4.4兆元，而次產業以晶圓製造業全年營收成長達25%、幅度最高，產值估約新台幣2.2兆元。
台灣晶圓製造指數以台灣半導體產業鏈為核心，聚焦晶圓製造產業代表性股票，未來如發行指數金融商品，可提供投資人便利參與台灣半導體產業鏈發展的投資工具。
另外，台灣指數公司新編「台灣指數公司特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」，以上市上櫃普通股發行市值前300大股票為成分股篩選範圍，經流動性檢驗、獲利能力、品質及下行風險指標篩選後，運用低波動指標排序，考量市值規模，優先選取自由流通市值達200億元者為成分股。
依最近審核結果，台灣多因子優選高股息30指數指數權重前10大成分股依股票代碼排序為中鋼、聯強、華碩、興富發、富邦金、國泰金、開發金、元大金、頎邦及瑞儀。（編輯：楊蘭軒）1110704
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