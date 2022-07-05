中油抗政策包袱天然氣吸收937億 累虧達843億

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（中央社記者曾智怡台北5日電）中油董事長李順欽今天證實，截至今年6月底，中油累積虧損為新台幣843億元，其中因肩負穩定物價等政策任務，光天然氣吸收金額就高達937億元，幾乎是以「電業用戶打84折、民生工業打4折」價格在賣。

李順欽今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，談及中油財務狀況時表示，中油汽柴油賣價便宜，因須遵守亞鄰最低價，國內又設有平穩機制；因此，以今年來看，最大業務收入並非來自加油站，而是煉油，原因在於全球供需狀況緊繃，煉油價差空前的好。

他提到，中油因肩負穩定物價、促進民生工業發展的政策任務，台灣汽柴油價格全球排名墊底。

李順欽表示，中油今年1到6月虧損555億元、累積虧損已達843億元，主因天然氣吸收鉅額達937億元，僅對電業用戶「漲一點」天然氣，目前牌價為每立方公尺17元左右，民生工業則仍維持8元左右，以成本換算，相當於販售價格是「電業打84折、民生工業打4折」。

事實上，中油早在5月就已在董事會報告虧損超過資本額一半，董事會成員一致認為應適時反映油氣價格才是根本之道，否則其他包含開源節流、活化資產等措施都僅是「治標不治本」。

天然氣採購部分，面對一成左右俄羅斯氣源缺口，以及東澳氣源錯失合作良機，李順欽表示，中油評估採購3原則包含價格、品質（熱值與成分）、供應量與時程；2008年5月東澳公司確實有上門討論開發計畫，但由於東澳天然氣熱值較低，經與傳統氣源摻配也達不到熱值要求，加上儲槽不足，評估無法合作。

後來2015年7月，其實有進口一船東澳天然氣，但同樣因試摻出狀況而止步。

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不過，李順欽強調，站在國安立場，「只要任何氣源都不會排斥」；在與俄羅斯契約終止前，便已尋獲幾處新氣源，截至2022年都分別有些斬獲，例如和卡達國營天然氣公司談妥175萬公噸長約等，因深知台電、IPP電廠氣源需求將越來越多，都不斷在談長約、中約、現貨，「氣源不會斷」。

他也說，「不排除東澳天然氣」，去年進口澳洲天然氣達622萬公噸、占比32%，只不過東澳的3250萬公噸、6條天然氣產線，產氣期間自2014到2034年，目前已被日本、馬來西亞、中國等7家買家買走。（編輯：趙蔚蘭）1110705