國產署改建案第3度流標 原條件公告招商等標至7/19

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（中央社記者張璦台北5日電）財政部國產署表示，鄰近台北市大巨蛋的原址改建案因無廠商投標而流標，今天以原條件再次辦理招標，等標期至今年7月19日，且不受3家以上合格廠商投標限制。

國產署辦公廳舍原址改建案（即仁愛段基地），參採景美財訓所模式辦理，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地依危老重建條例申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用。

財政部在去年9月第2度流標表示，廠商不願進場原因包括營建市場缺工、缺料，物料價格高漲等，以及改建案搭配的地上權案屬住宅區，用途受限等；今年4月，國產署將搭配的地上權案，換成台北市逾千坪南港商業區土地，但6月30日開標，仍因無廠商投標而第3度流標。

國產署今天指出，考量招標期間廠商熱烈參與招商說明會，會後積極洽詢招標相關內容，今天以原招標條件，再次辦理招標，等標期至7月19日；這次招標依政府採購法規定，不受3家以上合格廠商投標限制，歡迎各界踴躍投標。

國產署這次依原條件重新公告招商，搭配的地上權案包含南港段基地，位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，土地面積約1109坪，使用分區為特定商業區（二）。

另一搭配的地上權基地為中山段基地，鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，土地面積約337坪，為第三種商業區。

國產署表示，若改建案順利標脫，國產署除可取得2棟新建辦公廳舍，尚可收取權利金及土地地租約新台幣13.5億元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可促進經濟發展。（編輯：潘羿菁）1110705