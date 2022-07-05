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期貨市場交易熱絡 期交所：交易人應強化風險意識

2022/7/5 17:16
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台灣期貨交易所今天表示，台股市場近日波動明顯增加，帶動期貨市場交易熱絡，交易人應強化風險意識，注意未沖銷部位風險及帳戶權益數變化，適時調整部位及繳存足額保證金。

期交所今天下午新聞稿指出，近期受俄羅斯與烏克蘭戰爭、全球經濟通膨及國內外疫情等因素影響，台股市場波動明顯增加，也帶動期貨市場交易熱絡。

由於期貨市場採保證金交易，為維護期貨市場穩定，期交所表示，每天都會檢視各商品價格波動狀況及保證金風險承受力，並適時且機動性調整保證金，因應市場波動變化。

期交所指出，保證金訂定原則，是參考一段時間內價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋2日價格變動幅度99%信賴區間之值。

近期股市波動較大，期交所表示，市場變化迅速，若交易人保證金不足時，期貨商將進行相關風險控管措施如高風險帳戶通知、保證金追繳或代為沖銷，提醒交易人應強化風險意識，注意未沖銷部位風險及帳戶權益數變化，適時調整部位及繳存足額保證金。

期交所也提醒交易人，交易前務必衡量自身能力注意風險，切勿輕信市場謠言或不實資訊，審慎確認交易係基於可信的資訊，以維護自身權益及保障財產安全。為維持交易人權益，期交所持續市場監視作業，如發現有不實消息影響市場或有其他明顯異常情事，將依相關規定辦理。（編輯：楊凱翔）1110705

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