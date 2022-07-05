傳拜登將取消部分對中關稅 亞股漲多跌少

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（中央社香港5日綜合外電報導）亞股今天大多收高，因為美國總統拜登正在尋求控制通膨的方法，因此投資人日益揣測拜登即將取消川普政府時期對進口中國產品加徵的部分關稅。

近幾個月來，交易大廳氣氛變得愈來愈悲觀，觀察人士警告，旨在抑制價格上漲的大幅升息措施，可能導致經濟萎縮，加劇俄烏戰爭造成的不確定性。

由於有傳言稱白宮即將取消對價值數千億美元中國進口商品的部分關稅，股市聞訊上漲，有報導指出白宮本週可能會做此宣布。

由於一些關稅即將到期，華府官員一直在討論這些措施，並著眼於處於40年來高點的通膨。

中國官媒新華社報導美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和中國國務院副總理劉鶴通話進行討論，這表明可能會有一些事情發生。

新華社報導：「雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大。」

「共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。」

另有報導指出，拜登正在考慮啟動對中國產業補貼的新調查，允許在戰略領域採取更有針對性的作法，以安撫對華鷹派。

香港、東京、雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市今天都收漲。然而，上海股市回吐早盤漲幅，最終微幅收跌；新加坡股市也收低。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110705