定期跨境匯款 金管會研議簡化身分確認程序

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（中央社記者謝方娪台北5日電）銀行業者建議跨境匯款洗錢防制規定衡酌比例原則放寬，金管會表示，將請銀行公會針對定期性交易或銀行已有相當了解的客戶，研議簡化跨境匯款的身分確認程序可行性。

金管會今天邀集銀行公會及39家本國銀行總經理召開第53次業務聯繫會議，由金管會銀行局長莊琇媛主持。

會中有銀行總經理提出，現行金融機構防制洗錢辦法第3條規定，民眾辦理臨時性新台幣3萬元或等值外幣以上跨境匯款時，金融機構必須注意客戶身分、執行相關確認措施，考量比例原則，建議金管會將匯款門檻向上調高。

金管會銀行局副局長林志吉轉述，莊琇媛在會議上說明，金融機構防制洗錢相關規定是依循防制洗錢金融行動工作組織（FATF）訂定的國際標準，即金管會較不考量調動臨時性跨境匯款的金額門檻，不過可研議針對較特殊交易，請銀行公會討論簡化客戶身分確認相關執行程序可行性。

林志吉說，所謂較特殊交易，包含定期性交易、交易較頻繁客戶、銀行已有相當了解的客戶，例如有企業主或中小企業負責人可能定期會匯款海外，或父母會定期匯款給旅居海外的小孩等。

金管會主委黃天牧在銀行總經理會議上則提醒銀行業者4點，第一，銀行吸收社會資金，應關懷弱勢族群金融需求，實現金融包容性；第二，近期國外主管機關對漂綠或永續資訊不實已採取裁罰，金管會目前對銀行業仍採鼓勵方式推動綠色及永續金融，但請銀行注意商品及服務須名實相符。

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第三，詐騙造成民眾財損，黃天牧希望銀行從業人員秉持同理心，跨部門共同合作協助民眾防制詐騙；第四，執行洗錢防制過程中，請銀行注意落實以風險為基礎，並符合比例原則。

今天銀行總經理會議上也討論4大議題，包含金管會請銀行持續提供中小企業及六大核心戰略產業所需融資、以風險為導向執行理專十誡、持續協助民眾防制詐騙並落實以風險為基礎的洗錢防制、推動永續金融發展等。（編輯：楊蘭軒）1110705