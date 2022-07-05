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集邦：7月上旬面板報價跌勢減緩

2022/7/5 21:59
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（中央社記者潘智義台北5日電）面板價格經歷一波跌勢之後，研調機構集邦科技旗下WitsView提供會員最新資料顯示，7月上旬跌勢略為減緩，部分尺寸面板價格甚至與6月下旬持平。

WitsView指出，65吋電視面板7月上旬均價為124美元，較6月下旬下跌3美元；55吋電視面板、43吋電視面板、32吋電視面板7月上旬均價與6月下旬持平，分別為89美元、55美元、28美元。

液晶顯示器（Monitor）方面，27吋高階廣視角面板均價從6月下旬的71.7美元，下跌至7月上旬的70.7美元；21.5吋廣視角面板的均價從6月下旬的46.8美元，下跌至45.8美元，兩個尺寸均價均下跌1美元。

23.8吋高階廣視角面板7月上旬每片均價58.1美元，較6月下旬下跌1.5美元。

筆電面板部分，17.3、14吋廣視角面板7月上旬均下跌0.8美元，分別來到42美元、30.1美元；15.6吋高階廣視角面板7月上旬均價為47.6美元，較6月下旬下跌1美元；11.6吋廣視角面板7月上旬均價為25.1美元，與6月下旬持平。（編輯：楊蘭軒）1110705

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