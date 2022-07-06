環球晶、中美晶 6月及第2季營收皆創新高

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（中央社記者張建中新竹6日電）半導體矽晶圓廠環球晶營運表現亮麗，6月及第2季營收皆創新高；環球晶母公司中美晶也繳出亮麗成績單，6月及第2季營收同創新高。

受惠12吋矽晶圓需求強勁，環球晶6月營收攀高至新台幣62.4億元，較5月增加3.3%，年增15.4%。第2季營收175.4億元，較第1季增加7.6%。

除受惠環球晶業績成長，中美晶太陽能本業營運同步成長，6月太陽能業務營收9.5億元，月增14.1%，帶動整體6月營收攀高至72.6億元，月增4.9%；第2季太陽能業務營收25.9億元，較第1季增加10.4%，整體第2季營收202.7億元，季增8%。

展望未來，環球晶表示，半導體產業雖有部分消費產品需求減弱；不過在5G、工業及雲端服務等需求支撐，成長動能可望持續。環球晶同步擴充現有廠房產能和擴建新廠，以推動營運成長。

中美晶指出，電費調漲將刺激企業及家庭安裝太陽能裝置，輔以政府規劃的2050淨零排放路徑，以太陽能為首的綠色能源發展前景正面樂觀。（編輯：蘇志宗）1110706