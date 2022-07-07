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台積電大立光強彈 台股漲350點站回5日線

2022/7/7 13:52（7/7 14:21 更新）
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台股7日加權股價指數終場上漲350.76點、漲幅2.51%、收在14336.27點。中央社記者吳家昇攝 111年7月7日
台股7日加權股價指數終場上漲350.76點、漲幅2.51%、收在14336.27點。中央社記者吳家昇攝 111年7月7日
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）美國聯邦準備理事會（Fed）公布的上月會議紀要並未讓市場感到意外，台股早盤在回測平盤後一路走高，大立光亮燈漲停加持市場信心，指數大漲350點，站回5日線14246點。

加權股價指數終場上漲350.76點、漲幅2.51%、收在14336.27點、成交值新台幣2569.15億元，電子權值股表現尤其突出，除大立光漲停重登股王寶座、帶動光學鏡頭族群全面向上攻堅外，台積電大漲貢獻指數超過150點，除息後表現疲弱的貨櫃三雄反彈幅度也皆超過2%，帶動台股演出近期少見的大漲走勢。

大立光重返股王，今天強勢亮燈漲停，帶動台股千金股氣勢，除了大立光、信驊、旭隼及譜瑞-KY 4檔千金股外，今天AES-KY、祥碩、力旺3檔也大漲，重返千元俱樂部，讓台股從4千金增加到7千金。

此外，由於台股近期跌勢慘烈，包括金融監督管理委員會、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心都出面呼籲投資人冷靜面對，國安基金即將在11日盤後召開例行會議，市場也對祭出救市措施抱有期待。

雖然指數在破底後拉出長紅並站上短線支撐，但分析師認為，市場對於通膨的憂慮仍在，大盤整體融資維持率仍偏低，尚無法確定13951點是此波修正的低點所在。（編輯：趙蔚蘭）1110707

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