智原第2季營收攀至33.64億元 續創新高

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（中央社記者張建中新竹7日電）IC設計服務廠智原6月營收維持新台幣11億元以上水準，達11.17億元；第2季營收33.64億元，較第1季的歷史高峰增加4.92%，續創單季新高。

智原6月在量產業務暢旺帶動下，營收維持在11億元以上水準，較去年同期大增96%。第2季營收達33.64億元，創單季新高，較第1季增加4.92%，表現符合預期。

智原累計上半年營收65.71億元，較去年同期成長103.91%。法人預期，智原今年營收應可順利突破最高紀錄83億元。

感測晶片廠原相6月營收滑落至4.84億元，較5月減少12.38%，較去年同期減少40%；第2季營收15.89億元，較第1季增加14%，達成原訂季增10%至15%的目標，滑鼠及安防產品是推升第2季營收成長主要動能。

原相累計上半年營收29.82億元，較去年同期減少37.78%。法人預期，受通膨、俄烏戰爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，原相今年營收恐面臨下滑壓力。

觸控晶片廠義隆電6月營收14.47億元，較5月增加0.27%，較去年同期減少12.93%；第2季營收41.48億元，未能達成原訂42億至45億元，較第1季增加1.21%。

法人指出，中國大陸封城是影響義隆電第2季營運成長不如預期的主因。因高通膨影響終端消費需求，義隆電第3季旺季效應恐受影響。（編輯：楊蘭軒）1110707