中油扛政策包袱油氣吸收1284億 年底累虧估1800億

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（中央社記者曾智怡台北8日電）中油今年4月底累虧已逾資本額新台幣1301億元的一半，因扛政策任務目前持續虧損，中油董事長李順欽今天表示，今年1至6月，天然氣、汽柴油、LPG等共吸收1284億元，截至年底，累虧恐達1800億元。

去年開始，國際燃料價格持續攀高，俄烏戰爭更助長漲勢，中油因肩負平穩物價等政策任務，無法及時根據成本變化，反映油氣價格，以致虧損日益加劇。

中油今天舉行有機材料領域衛星複材交付典禮，李順欽會後接受媒體訪問時表示，今年1至6月，公司稅前虧損555億，其中，光天然氣產品虧損就達到937億。

他指出，中油1日起電業天然氣調漲5%、回收76億，但假設後續都無法調漲，截至年底天然氣虧損恐逾2000億。

至於累積虧損狀況，李順欽表示，去年底稅後累虧399億，以今年稅前555億、扣除所得稅2成之後，截至6月底，累積虧損高達843億；他預測，截至年底，扣掉油品獲利200億，累虧恐攀至1800億。

媒體追問這個累虧數字是否為歷史新高，李順欽表示，「任內總經理4年多沒這麼慘過」，歷史以來應也沒這麼多，過去最多是接近1400億。

中油因扛政策任務，油氣吸收金額也非常可觀，李順欽表示，天然氣1至6月吸收1008億，汽柴油相加吸收逾200億，LPG、桶裝瓦斯吸收71億，合計共吸收1284億。

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談及天然氣調幅應達多少，才可讓財務狀況好轉，李順欽重申，先前董事會給予4個決策，首要治本之道，還是在於適時反映油氣價格，中油天然氣調漲權限僅3%。

至於油價，他說，必須遵守亞鄰最低價（日、韓、香港、新加坡），但日本打壞行情，今年3月開始日本政府出面補貼，顯見油價公式已失真，目前中油每公升汽油吸收6元、柴油吸收7元，上半年汽柴油吸收總額超過200億，「過去吸收幅度沒這麼高」。（編輯：趙蔚蘭）1110708