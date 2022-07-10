台灣首支類衛星載具火箭升空 助攻太空產業起飛[影]

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台灣首支混合式類衛星載具火箭今天清晨順利升空，國研院國家太空中心表示，這次發射是太空發展法通過以來，首次在屏東旭海發射場域發射成功，期待各校火箭科研成果移轉至業界，助攻台灣太空產業發展。

由「火箭阿伯」吳宗信團隊催生，全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭，今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務，現場湧入不少太空迷爭睹。

本次發射任務是陽明交大ARRC團隊的科技部計畫，執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，此次飛試的飛行時間約2分鐘、高度約3公里；ARRC副主任魏世昕說，HTTP-3A是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，飛行高度雖不高，但在技術面卻是重大突破。

為確保全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭發射任務成功，國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊嚴謹監控。（國家太空中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月10日

類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭10日在屏東旭海順利發射，陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕（中）說，這次任務最重要的目的是要看火箭可否依任務規劃飛行，基本上整個過程都有順利達成，因此認為任務有99%的成功。中央社記者曾以寧攝 111年7月10日

國研院國家太空中心副主任朱崇惠告訴中央社記者，這次發射是去年太空發展法通過以來，在屏東旭海發射場第一次合法進行發射且成功；同時可向旭海當地原住民說明，發射不僅不會造成環境破壞，也希望藉由發射為當地帶來經濟效益。

朱崇惠表示，陽明交大團隊是第一個申請發射團隊，目前也有其他學校提出申請，盼藉由此次發射成功，替其他學校科研火箭注入強心針；科技部更希望各校研發成果能成功移轉至業界，帶動國內太空產業發展。

ARRC團隊主要研究項目是「具飛行導航控制能力的混合式燃料探空火箭」。火箭可垂直起飛，不需要發射架輔助、導引飛行方向，並以自主研發的「飛行導航控制」、「推力大小與推力向量控制系統」調整飛行路徑。

後續團隊會分析、檢視飛行軌跡是否符合規劃路徑，而本次發射準備作業以及飛行過程中所有數據，都將做為下一階段飛行測試的參考。（編輯：黃國倫）1110710

影片來源：國家太空中心提供

類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭10日在屏東旭海順利發射，火箭脫離固定器，清晨6時12分垂直起飛，完成短期科研探空火箭發射場域啟用後的首場發射任務。（國家太空中心提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月10日

全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭10日上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務。中央社記者董俊志攝 111年7月10日